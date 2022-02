Tunisie : Le navire transportant les conteneurs des déchets italiens quitte le port de Sousse (Vidéo)

Le député d’Attayar, Majdi Karbai s’est réjouit d’annoncer, samedi 19 février 2022 que le navire transportant les conteneurs des déchets italiens importés illégalement en Tunisie en 2022, a quitté, ce soir, le pays depuis le port de Sousse.

C’est le navire Arkas qui transporte ces déchets qui seront acheminés vers l’Italie, après de nombreux rebondissements et une bataille judiciaire ayant duré deux ans et à laquelle le député vivant en Italie a largement contribué.

Ces conteneurs, rappelons-le, venus de Campanie à Sousse, via un deal entre la société tunisienne Soreplast et une autre italienne (Sviluppo Risorse Ambientali) qui ont falsifié des documents pour que les déchets puissent entrer incognito en Tunisie.

Ce trafic a été possible à cause de la complicité de fonctionnaires au sein de l’administration tunisienne, dont six suspects qui ont été placés détention et parmi lesquels on compte l’ancien ministre de l’Environnement Mustapha Laroui, alors que 20 autres suspects font toujours l’objet d’une enquête.

Quant au patron de la société tunisienne, il a pris la poudre d’escampette, dès que la douane a découvert cette affaire scandaleuse…

Y. N.