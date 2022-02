Tunisie : Pour la révision des lois obsolètes régissant les restaurants touristiques

Tweet Share Messenger

Le gouverneur de Tunis recevant les membres du conseil exécutif de la fédération tunisienne des restaurants touristiques FTRT.

La révision du cadre législatif régissant le secteur des restaurants touristiques ainsi que la préparation d’un colloque national consacré à cette question ont été au centre des travaux du conseil national de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) tenu samedi 19 février 2022 sous la présidence de Sadok Kouka, président de la FTRT.

Pour la circonstance, la fédération a élaboré un document préliminaire comportant plusieurs propositions de remaniements de lois dont la promulgation date de 1986.

La révision de ces lois obsolètes est devenue une nécessité de premier ordre, a souligné M. Kouka dans la mesure ou celles-ci sont devenues un véritable handicap tant au niveau de l’investissement et de l’emploi qu’à celui de la modernisation et du développement du secteur.

Les membres du conseil ont par ailleurs validé un nouveau document intitulé «Livret de l’entreprise» qui regroupe toutes les informations et autres documents sur les restaurants et qui sera un éclairage mis à la disposition des partenaires de ces établissements.

Au terme de ce conseil, les membres du conseil et ceux du comité d’honneur de la FTRT ont été reçus par Kamel Fekih, gouverneur de Tunis. Une occasion pour les restaurateurs pour exprimer leurs propositions pour le développement du secteur et leurs réserves sur les règlementations qui gèrent leur métier notamment sur le plan du contrôle et de l’inspection. Le gouverneur a exprimé sa volonté de soutenir le secteur qui a un rôle très important dans l’animation des villes tant il est vrai que le riche patrimoine culinaire tunisien constitue un excellent levier pour l’attractivité de la destination tunisienne.