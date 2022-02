Avant-première du film «Le Bassin minier : les prémices d’une révolution»

L’avant-première de son film documentaire «Le Bassin minier : les prémices d’une révolution» réalisé par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) sera donnée le vendredi 25 février 2022 à partir de 17H dans la salle de cinéma Rio à Tunis.

Ce film relate le népotisme et la corruption qui régissait la question de l’embauche et le chômage dans le bassin minier de Gafsa jusqu’à ce que la situation éclate le 5 janvier 2008 et que les protestations des jeunes se développent en un soulèvement populaire sans égal.

Ce film documentaire est une initiative du FTDES afin de préserver la mémoire nationale dans laquelle le soulèvement du Bassin minier était l’une des étapes les plus importantes. Le film, qui a puisé dans les archives de la FTDES, offre l’occasion de mettre en relief l’importance de la société civile dans les luttes des mouvements sociaux en Tunisie pré-révolutionnaire.

Le film sera suivi d’un débat avec les membres du comité directeur du FTDES.