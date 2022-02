Makram Amaïria : «Les secrétaires généraux des municipalités sont devenus des pions entre les mains des maires»

Le secrétaire général de la Fédération générale des agents municipaux, Makram Amaïria, a critiqué, ce mardi 22 février 2022, la nouvelle loi des municipalités et de la décentralisation, estimant qu’elle a mis tous les pouvoirs entre les mains des maires.

«Cela concerne même le recrutement du secrétaire général de la municipalité, qui est ainsi devenu un simple pion entre les mains du maire, pouvant le mettre l’écart s’il n’obéit pas aux ordres», a-t-il regretté, lors de son passage sur Mosaïque FM, expliquant que la grève des agents municipaux a été décidée à cause de la situation des conseils municipaux et de la mauvaise gestion du pouvoir par plusieurs maires.

Et d’ajouter que les réclamations de la fédération consistent essentiellement dans le versement de la prime spécifique qui a été accordée suite à l’accord signé en 2019, l’organisation de la loi organique et la résolution du problème du corps de police environnementale et municipale.

«Cette grève est le début d’une série de mouvements. Demain, la date d’une nouvelle grève de trois jours sera annoncée et elle sera pour la fin de cette semaine», a-t-il conclu, assurant que son organisation syndicale n’a reçu aucune invitation à négocier de la part des autorités.

Rappelons que les agents municipaux de tout le territoire observent, hier et aujourd’hui, une grève.

C. B. Y.