Météo-Tunisie : Les vents forts se poursuivent cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué ce mardi 22 février 2022, que le temps sera marqué cette nuit par des vents forts soufflant jusqu’à 70km/h, et ce dans la plupart des régions du pays, et en particulier près des côtes.

Ces vents seront accompagnés de phénomènes de sable sur les régions du sud-ouest et de l’extrême sud du pays, ajoute l’INM en appelant à la vigilance pour les activités maritimes et de pêche car la mer sera très agités, et en indiquant que des pluies sont également attendues au nord.

La même source a ajouté que les températures varieront entre 10 et 14°C et ne dépasseront pas 8°C sur les hauteurs.

Y. N.