Tunisie : A propos de la convocation de Me Abderrazak Kilani par la justice militaire

L’ancien bâtonnier, Me Abderrazak Kilani qui avait annoncé, le mois dernier, avoir été convoqué par la justice militaire, via un fax envoyé à l’ordre des avocats, sans en savoir plus sur le motif de cette convocation, a indiqué ce mardi 22 février 2022, qu’il a été appelé à comparaître devant le Tribunal militaire, le 2 mars 2022, et ce, en tant qu’accusé.

Sur sa page Facebook, Abderrazek Kilani a publié la convocation où il est notamment accusé des faits suivants «opposition à l’application de la loi, atteinte à un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, notamment en proférant des menaces…»

L’ancien bâtonnier a accompagné son post avec le commentaire suivant : « Kaïs Saïd continue son plan de liquidation des opposants à son coup d’Etat».

Rappelons que Me Kilani, membre du comité de défense du député (gelé) du parti islamiste Ennahdha et ancien ministre de la Justice Noureddine Bhiri, qui est en résidence surveillée depuis le 31 décembre dernier pour soupçons dans une affaire terroriste, avait eu une altercation avec des agents sécuritaires assurant la garde de son client à l’hôpital Habib Bougatfa de Bizerte.

On notera que les anciens bâtonniers de l’Ordre des avocats de Tunisie Béchir Essid, Mohamed Fadhel Mahfoudh, Ameur Meherzi et Chawki Tabib, ont exprimé, pour leur part, le 25 janvier, leur solidarité avec leur confrère en , en affirmant notamment que cette procédure est contraire aux garanties acquises par les avocats, conformément aux dispositions de la Constitution et des conventions internationales, tout en réaffirmant leur opposition à la comparution des civils devant la justice militaire.

Y. N.