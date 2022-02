Atlético Madrid vs Manchester United en live streaming : LDC 2022

Tweet Share Messenger

Huitième de finale de choc ce soir entre Atlético Madrid et Manchester United, dans le cadre de la phase des poules de la Ligue des Champions. Antoine Griezmann et Thomas Lemar face à Paul Pogba et Cristiano Ronaldo En direct, 21h heure Paris au Estadio Metropolitano.

Atlético Madrid vs Manchester United 2022 en live streaming | Direct | Live :