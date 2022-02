TGM Gallery : Exposition des peintres rebelles de la Tunisie

Le nouvel espace d’art TGM Gallery à la Marsa accueille à partir du 4 mars prochain l’exposition « Les rebelles », autour du deuxième grand mouvement pictural en Tunisie ayant succédé à l’Ecole de Tunis vers la fin des années 50.

Inaugurée il y a seulement quelques semaines au cœur de la Marsa sous la direction artistique d’Alya Hamza, l’espace TGM Gallery est le nouveau lieu de rencontre des artistes, des collectionneurs et des amateurs d’art en Tunisie.

Après une première exposition dédiée à l’Ecole de Tunis, la galerie accueillera au début du mois prochain une nouvelle exposition consacrée aux artistes anticonformistes qui avaient rompu avec le mouvement de l’Ecole de Tunis vers la fin des années 50.

« Les rebelles » ou les peintres de la rupture comme Mahmoud Sehili, Nejib Belkhoja, Habib Bouabana, ou encore Nja Mahdaoui seront donc à l’honneur à l’occasion de cette exposition de collectionneurs.

« Cette génération fut féconde, créatrice, profuse et fascinante. Elle a cassé les codes, révolutionné l’art tunisien, et n’a pourtant pas tué les pères fondateurs. L’exposition est passionnante par ses références, ses rejets et tout de même ses reconnaissances », indique Alya Hamza.

F.B