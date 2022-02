Tunisie – Football : La LNFP sanctionne plusieurs clubs des ligues 1 et 2

Le bureau de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), réuni mardi 22 février 2022, a décidé d’infliger des sanctions à un nombre de clubs évoluant à la Ligue 1 et la Ligue 2, pour diverses raisons.

L’AS Gabès a eu la sanction la plus sévère : il devra disputer ses 3 prochains matchs en tant que hôte en dehors de ses bases, du fait des événements qui ont eu lieu lors de sa rencontre face à Sidi Bouzid, dimanche dernier, dans le cadre de la 7e journée de la Ligue 2. De plus, la LNFP a convoqué le secrétaire général du club et le joueur de l’équipe, Mohamed Chibani, à la prochaine réunion du bureau de la Ligue, en suspendant l’activité de ce dernier jusqu’à sa comparution.

D’autre part, le CS Hammam-Lif a eu un blâme et une amende de 2.500 dinars pour jet de projectiles de ses supporters, l’AS Rejiche a eu un blâme et une amende de 2.500 dinars pour jet de bouteilles, le CA Bizertin a eu un blâme et une amende de 1.500 dinars pour usage de fumigènes, l’EM Mahdia et la JS Kairouan ont eu un blâme et une amende de 1.500 dinars pour jet de projectiles, et l’AS Menzil Nour a un blâme et une amende de 1.000 dinars pour usage de fumigènes.

Pour sa part, l’entraîneur de l’AS Djerba, Zied Zayoud, et le gardien de but de l’équipe, Aymen Ben Ayoub, ont été convoqués à la prochaine réunion du bureau de la Ligue, pour avoir insulté l’arbitre, avec la suspension de leurs activités sportives jusqu’à leur comparution.

C. B. Y.