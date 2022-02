Webinaire : Pour une économie résiliente à l’ère post-Covid-19 en Tunisie

The Maghreb Economic Forum (MEF) organise un webinaire consacré à la discussion de l’étude sur «Les nouvelles politiques pour construire une économie résiliente à l’ère post-Covid-19 en Tunisie», le vendredi 25 février à 16h30, heure de Tunis (GMT+1).

Le webinaire discutera des conclusions de l’étude sur les nouvelles politiques pour construire une économie résiliente dans l’ère post-Covid-19 en Tunisie.

Le webinaire devrait discuter des différents plans de développement des deux dernières décennies en Tunisie; de la croissance économique et des politiques sectorielles dans notre pays; de la transformation structurelle; de l’impact économique du Covid-19; des principales vulnérabilités; de la résilience économique; des réformes fiscales; et des opportunités économiques post-Covid.

Le webinaire sera animé par le professeur Aram Belhadj et compte parmi ses invités Habib Karaouli, PDG de Cap Bank; Safouane Ben Aissa, professeur des universités – KPMG; Bilel Sahnoun, PDG de la Bourse de Tunis BVMT; Maher Gassab, professeur d’université; Ali Kooli, ancien ministre de l’Economie et des Finances; Lobna Jeribi, ancien ministre de la Fonction publique; et Ridha Chkoundali, professeur des universités.