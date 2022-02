Tunisie : Report de la grève générale des distributeurs des hydrocarbures au mois de mars

La Fédération générale de pétrochimie a décidé, ce jeudi 24 février 2022, de reporter la grève générale du secteur de distribution des hydrocarbures. La grève était prévue pour les 25 et 26 février courant et a été reporté aux 18 et19 mars prochain.

Pourtant, selon le procès-verbal de la réunion tenue hier au ministère des Affaires sociales, la partie syndicale a confirmé la tenue de la grève, ce qui a, comme d’habitude, incité les foules à se rassembler avec leurs voitures devant les stations-services et faire la queue, ce matin, pour s’approvisionner en essence.

Il ressort du même document que les représentants des société Vivo Energy Tunisie, Ola Energy, Total Tunisie, StarOil et de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) ont rappelé que la Chambre syndicale des sociétés de distribution des produits pétroliers et produits dérivés avait honoré ses engagements et appliqué les augmentations salariales malgré la crise subie en 2020 et 2021, invitant le gouvernement à réviser la marge de bénéfice, et ce, afin de pouvoir honorer l’accord conclu le 1er janvier 2022, relatif aux augmentations salariales dans les secteurs soumis aux conventions sectorielles.

C. B. Y.