Assassinat de Mohamed Brahmi : Nouveau report de l’examen de l’affaire

L’examen de l’affaire sur l’assassinat du martyr Mohamed Brahmi, dirigeant de gauche assassiné le 25 juillet 2013 par des extrémistes religieux, a été reporté au 31 mai 2022, et ce, à la demande des avocats des parties civiles.

C’est ce qu’a annoncé a annoncé le bureau de communication du Tribunal de première instance de Tunis, dans un communiqué publié, ce vendredi 25 février 2022, diffusé par l’agence Tap.

La même source a rappelé que le 1er novembre dernier, la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis avait décidé le report de l’examen de l’affaire de l’assassinat de Brahmi au 25 février, en rejetant les demandes de libération visant certains accusés.

Notons que le Comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, pointe du doigt le parti islamiste Ennahdha dans les assassinats politiques,sachant que des plaintes ont été déposées contre le chef d’Ennahdha Rached Ghannouchi et plusieurs autres dirigeants de ce parti pour corruption, soutien au terrorisme et espionnage au profit d’Etats étrangers.

Y. N.