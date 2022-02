Conditions d’entrée sur le territoire tunisien à partir du 26 février 2022

A la lumière de la situation sanitaire en Tunisie liée à la pandémie du coronavirus, le ministère de la Santé a annoncé l’allégement des conditions d’entrée sur le territoire tunisien, à partir du 26 février 2022, ainsi que du protocole sanitaire à partir du 1er mars..

Le ministère inique que les voyageurs âgés de 18 ans ou plus qui sont vaccinés devront présenter un document attestant l’achèvement du schéma vaccinal, et ne seront plus dans l’obligation de présenter un test négatif. Quant à ceux n’ayant pas complété leur vaccination, ils devront présenter un test PCR négatif de moins de 48h ou un test rapide négatif de moins de 24h. Ils devront aussi s’auto-confiner pour une durée de cinq jours.

Quant aux voyageurs de moins de 18 ans, ils seront exonérés de l’obligation de présenter un test négatif et/ou un certificat de vaccination.

Les voyageurs âgés de 18 ans et plus seront également soumis à des tests aléatoires dès leur arrivée sur le territoire tunisien : Si le résultat positif, le concerné devra s’auto-confiner pour une durée de 5 jours et sept si les symptômes persistent, ajoute la même source en annonçant la suspension de l’utilisation de la plateforme E7MI pour tous les voyageurs ainsi que la suspension de l’autorisation médicale pour ceux qui arrivent en Tunisie pour des soins.

En ce qui concerne le protocole sanitaire, le ministère a indiqué qu’à partir du 1er mars, la capacité d’accueil des espaces ouverts et des transports touristiques sera de 100%, alors que pour les espaces fermés, la capacité d’accueil sera de 75%, avec obligation de présentation du pass sanitaire, port du masque, et ventilation de l’espace.

A partir du 1er avril, la capacité des espaces fermés sera portée à 100%, ajoute la même source, soulignant que les protocoles sanitaires seront mis à jour en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.

Y. N.