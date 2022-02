Gafsa : Un extrémiste religieux arrêté pour avoir torturé son fils de 8 ans

Tweet Share Messenger

La brigade chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants a arrêté un individu habitant à Sened (Gafsa) qui a torturé son fils, âgé de 8 ans, notamment en le brûlant avec un couteau chauffé et en le battant avec un tuyau en caoutchouc. Le père est connu des services de police pour son extrémisme religieux…

Les photos insoutenables et choquantes montrant le corps de l’enfant avec de nombreuses brûlures et des traces de coups ont été diffusées sur les réseaux sociaux alors qu’une enquête a été ouverte indique le porte-parole officiel des tribunaux de Gafsa, Halim Abada dans une déclaration, ce vendredi 25 février 2022, à l’agence Tap, en affirmant que le juge d’instruction a ordonné la mise en détention du père violent qui a indiqué «avoir donné une correction à son fils parce qu’il ne voulait plus aller à l’école» (Sic!).

Quant à l’enfant, il a été admis à l’hôpital régional de Gafsa, alors que sa mère a également été convoquée dans le cadre de cette affaire d’extrême violence.

La délégation régionale de la protection de l’enfance a été alertée et a mis en place un processus pour suivre l’enfant victime et lui apporter l’aide, l’accompagnement et la prise en charge nécessaires .

Y. N.