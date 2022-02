Jemmel : Trois individus arrêtés, dont un recherché pour trafic d’armes

Des fusils et des cartouches ont été saisis en possession de trois individus, arrêtés à Jemmel (Monastir), dont un connu des services de police et recherché pour trafic d’armes.

C’est ce qu’a indiqué le Syndicat régional de la police nationale de Jemmel, ce vendredi 25 février 2022, en précisant que les agents de la police judiciaire et la brigade de la voie publique de Jemmel, ainsi que le district de la sûreté nationale de Beni Hassen, ont d’abord arrêté le suspect principal, faisant l’objet de plusieurs mandats de recherche pour différentes affaires, notamment pour trafic d’armes et leur possession sans autorisation et pour trafic de drogue, entre autres délits.

L’enquête a permis l’arrestation de deux autres complices, qui étaient en possession de fusils sans autorisation et des cartouches, ajoute la même source, en affirmant qu’ils ont été placés en détention sur ordre du parquet près le tribunal de Monastir, qui a autorisé la brigade spécialisé de poursuivre l’enquête.

Y. N.