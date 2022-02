Tunisie : Une juge à la tête de la Direction des droits de l’Homme relevant du ministère de l’Intérieur

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce vendredi 25 février 2022, la nomination de la juge du troisième degré Fadhila Khlifi à la tête de la Direction générale des droits de l’Homme.

Cette direction, rappelons-le, a pour mission de collaborer et coordonner avec les organisations et les associations nationales, régionales, internationales et onusiennes ainsi que les autres structures administratives concernés par les droits de l’Homme, selon le décret-loi portant sa création (juin 2017).

La DGDH est également chargée d’écouter les préoccupations des citoyens dans le domaine des droits de l’Homme et des libertés, répondre à leurs interrogations, les orienter, recevoir et examiner les requêtes et les plaintes relatives au domaine indiqué en coordination avec les différentes structures concernées au sein du ministère, tout en intervenant dans les programmes de formation destinés aux forces de sécurité intérieure se rapportant au domaine des droits de l’Homme et des libertés publiques.

Elle est aussi chargée de réaliser les analyses et les études relatives au domaine des droits de l’Homme et des libertés, de présenter les propositions visant la diffusion de la culture de la protection des droits de l’Homme et de la garantie des libertés publiques, et mettre en place les mécanismes capables de réaliser cet objectif, ainsi que de proposer les textes juridiques relatifs au domaine des droits de l’Homme se rapportant à l’activité du ministère de l’Intérieur et émettre son avis sur les sujets et les projets des textes juridiques proposés en la matière.

Y. N.