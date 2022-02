La Marsa en deuil : Décès du Dr Kahled Jemaiel

Tweet Share Messenger

La commune de la Marsa (Banlieue nord de Tunis) a annoncé, dans la soirée de ce samedi 26 février 2022, le décès du docteur Kahled Jemaiel.

Dans un post publié sur sa page Facebook, la commune de la Marsa a présenté ses condoléances à la famille du Dr Kahled Jemaiel, au nom du maire Moez Bouraoui et de tous les conseillers municipaux et les agents de la mairie.

De nombreux habitants de la Marsa, ainsi que des consœurs et des confrères du défunt, ont exprimé leur tristesse ce soir : «Une grande légende vient de s’éteindre», déplorent-ils, en évoquant le départ d’un homme «intègre, généreux et humain, qui a fait honneur à la médecine avec une générosité légendaire»..

«RIP Khaled Jemaiel . Si bon… Si généreux…Si prévenant.. Encore un cousin qui s’en va. Triste journée… Allah yarhmek wi na3mek», a commenté de son côté Salsabil Klibi, la spécialiste en droit constitutionnel.

Quant au Professeur de pédiatrie Mohamed Douagi, il a rendu hommage à Dr Jemail, dans un post publié sur son compte Facebook, en ces termes :

«LA MARSA EN DEUIL

L’ami, le frère, le confrère, le voisin depuis ma naissance , le volleyeur, l’humaniste, le plus grand et le plus aimé médecin de l’histoire de la Marsa , le docteur KHALED JEMAIEL est parti pour un monde meilleur …

Toute la Marsa est endeuillée ….

Tous ses patients le pleurent , ceux pour qui il se déplaçait la nuit et les jours fériés, ceux qu’ils signaient gratuitement, ceux qu’il aidait avec les échantillons .

Ses patients l’ont élevé de son vivant au statut du Dieu sur terre

La rue Tahar Ben Achour à la Marsa perd son icône .

Je perds celui qui m’a inspiré à son retour en 1978 en Tunisie , celui qui avait toujours le mot gentil , celui à qui j’avais confié le suivi et la prise en charge de ma mère .

Repose en paix KHALED mon frère , la Marsa ne t’oubliera jamais .

A ta femme , à tes enfants , à tes frères et sœurs ,à tes cousins , à tes cousines , à toute la famille élargie , à nous et à tous les marsois , je présente les condoléances de toute la famille DOUAGI .

Am Abdelmajid ton père , doit être fier de toi là-haut»

Y. N.