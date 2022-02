Le CCI de Hammamet abrite le 5e Symposium d’art contemporain

Hachemi Mrzouk.

Le Centre culturel international de Hammamet (CCIH) – Maison de la Méditerranée pour la culture et les arts et l’association Ensemble pour l’art contemporain organisent la 5e édition du symposium Ensemble d’art contemporain du 1er au 23 mars 2022 au siège du CCIH.

Des artistes peintres et des sculptures tunisiens, arabes et du reste du monde prendront part à cet événement artistiques. Au programme, des ateliers de peinture et de sculpture animés par les artistes présents, des sorties pour visiter des galeries et assister à des expositions d’arts, une performance théâtrale de l’artiste Moez Hamza et un hommage au célèbre sculpteur tunisien Hachemi Marzouk à Dar Sebastian.

L’événement sera clôturé par une exposition collective des artistes présents cosntituée des peintures et des scuptures réalisées durant l’événement et imprimées par l’atmosphère du lieu, sachant que le CCIH est situé au cœur d’un verger planté d’arangers, d’oliviers et de palmier et doté d’une plage au cœur du golfe de Hammamet.

Hachemi Marzouk est né le 26 octobre 1940 à Mahrès (Sfax). Sculpteur, acteur et décorateur tunisien, il a réalisé une bonne partie des sculptures du premier président tunisien Habib Bourguiba.

Il a également été chef décorateur dans le film «Viva la muerte» de Fernando Arrabal (1971) et a joué dans un autre film du même réalisateur, «J’irai comme un cheval fou» (1973).