Le Cnot rend hommage à «la championne de tous les défis» Marwa Amri, qui vient de décrocher le Bronze à Istanbul

La championne tunisienne de lutte Marwa Amri a décroché, vendredi, la médaille de bronze au Tournoi international d’Istanbul, comptant pour les Ranking Series. Suite à cette nouvelle distinction, le Comité national olympique tunisien (Cnot) a rendu hommage à la lutteuse tunisienne.

Le Cnot rappelle ainsi, dans un post sur publié ce samedi 26 février 2022, sur sa page Facebook le parcours de Marwa Amri, sacrée championne d’Afrique pour la 11e fois en 2022, première lutteuse tunisienne à remporter l’argent au championnat du monde, et a été deux fois médaillée d’or aux Jeux méditerranéens, qu’il a qualifié de «championne de tous les défis», et lui a rendu hommage en ces termes :

«Exemplaire sur tous les plans, l’ Étoile de Rio que la conjoncture sanitaire et les circonstances de la vie n’ avaient pas aidé à rééditer son exploit à Tokyo, signe un remarquable retour au 1er plan.

L’ ampleur de ce victorieux « Come back » de Marwa dans l’ analyse chiffrée ci-après:

Meilleure lutteuse tunisienne de tous les temps, Maroua Amri ( 62kg) a décroché vendredi son 19ème podium dans l’un des plus prestigieux tournois internationaux du calendrier international de lutte . Il s’agit de la 50 ème édition du tournoi d’Istanbul comptant pour les rankings séries. Malgré son riche palmarès, Marwa (33 ans) a dû attendre 2022 pour accéder au podium pour la première fois du tournoi en question après une 5éme place obtenue en 2020.





La catégorie 62 kg fut l’une des plus disputée du tournoi avec la présence de 22 lutteuses de 14 nations. Notre porte-drapeau a remporté quatre combats et perdu un seul lors des demi- finales devant la victorieuse du tournoi la Mongole Sukhee. Lors du match décisif d’attribution de la médaille de bronze, Maroua Amri a sorti le grand jeu en battant sur le fil 5/4 la Bulgare Yusein qui n’est autre que la championne du monde 2018 ,vice -championne du monde 2019 et récente médaillée de bronze des JO de Tokyo 2020+1. Avant de disputer sa demi-finale, la tunisienne a aligné trois belles victoires face à la polonaise Kubaty 7/0 , la Turque Tekin 5/0 et surtout la Brésilienne vice- championne pan américaine De Oliveira 10/0 . Cette dernière a battu au stade des 1/8eme de finale la championne du monde en titre 2021 et vice-championne olympique 2020+1 la lutteuse kirghize Tynybekova .

Marwa lance ainsi sa saison sur d’excellentes bases d’autant qu’il s’agit de sa première sortie internationale depuis les JO de Tokyo. Elle prouve sa haute compétitivité à l’échelle internationale»

Y. N.