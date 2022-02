Tunisie : Un employé de justice et 4 complices arrêtés pour dissimulation de dossiers et de pièces à conviction

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé l’arrestation d’un employé de justice travaillant dans un des tribunaux de Tunisie, accusé d’avoir dissimulé des dossiers judiciaires et des pièces à conviction. Il aurait également accédé au système d’information du tribunal et d’avoir effacé des données au profit d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’amener…

Dans un communiqué publié ce dimanche 27 février 2022, la DGGN précise que le suspect a volé 38 dossiers relatifs à une affaire de chèques sans provision et d’avoir en contrepartie perçu la somme de 30.000 dinars tunisiens, en ajoutant que ce dernier a été arrêté, vendredi dernier, suite à une enquête menée par la 1ère brigade criminelle relevant de la garde nationale de Ben Arous.

La DGGN ajoute que ladite brigade, avec la coordination de la brigade de recherche et d’investigation de la Manouba, a effectué une perquisition au domicile d’un suspect, située à Douar Hicher et a pu saisir des dossiers liés à cette affaire, ainsi qu’une voiture sans plaque d’immatriculation. Le propriétaire de la maison et 3 autres individus qui l’accompagnaient ont été arrêtés.

Le ministère public a ordonné la mise en détention de tous les suspects et la poursuite de l’enquête, indique encore la Direction de la garde nationale.

La DGGN n’a pas précisé de quel tribunal il s’agit, on sait cependant que le procureur général près de la cour d’appel de Nabeul a récemment découvert, suite à la réalisation d’un audit, la disparition de dizaines de pièces à conviction et que des greffiers, dont deux interpellés en compagnie de deux trafiquants de drogues ont été déférés devant la chambre correctionnelle dudit tribunal….

Y. N.