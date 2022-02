Corruption : Mandat de dépôt contre le premier délégué de Gafsa, pour suspicion de détournement d’aides sociales

Tweet Share Messenger

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Gafsa a émis aujourd’hui, lundi 28 février 2022, un mandat de dépôt à l’encontre du premier délégué dudit gouvernorat, et ce, dans le cadre d’une affaire de suspicion de corruption et de détournement d’aides sociales.

La police judiciaire de Gafsa a rappelé que cette affaire de corruption est liée à un une association et à un membre de l’Union régionale de la solidarité sociale, ajoutant que le premier délégué est accusé de détournement de fonds publics via l’activité associative, sachant qu’il aurait recueilli des dons sans autorisation et dont la distribution est dite suspecte.

Rappelons que cette affaire a éclaté, le 8 février, lorsque la police judiciaire de Gafsa a effectué une perquisition dans un entrepôt anarchique appartenant à un individu présidant une association caritative fondée en 2012. L’opération a permis la saisie d’aides sociales que le concernés détournait et revendait ces dons (vêtements, argent, nourriture) destinés à des personnes dans le besoin.

Un membre de l’Union régionale de la solidarité sociale avait également été arrêté dans cette affaire et le premier délégué de Gafsa, suspecté de complicité a fait aujourd’hui, l’objet d’un mandat de dépôt, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.