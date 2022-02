Covid-Tunisie : Allègement du protocole sanitaire lié au secteur commercial, dès le 1er mars 2022

Le ministère du Commerce a annoncé l’allègement, à partir du 1er mars 2022, du protocole sanitaire lié au secteur commercial en Tunisie, notamment les cafés, les bars, les salons de thé, les restaurants et les salles d’exposition.

Suite à l’amélioration de la situation sanitaire dans le pays, le ministère a annoncé que la capacité d’accueil des espaces ouverts sera désormais de 100% alors que pour les espaces fermés, celle-ci a été revue à la hausse pour atteindre 75%, à partir de demain, puis 100% dès le 1er avril.

Le port du masque de protection et l’obligation de présenter le pass vaccinal demeurent en vigueur, indique la même source.

Pour les cafés, les bars, et les salons de thé, le ministère a indiqué qu’une distance de 2,5 mètres entre les tables et une distanciation d’un mètre entre les clients, ainsi que l’aération des locaux avant et pendant le service, sont obligatoires.

Quant aux expositions et aux manifestations commerciales, le ministère a appelé à consacrer des entrées permettant de contrôler le pass vaccinal, le port du masque, et à mettre à disposition des clients du gel désinfectant, tout en contrôlant le respect la distanciation physique à l’intérieur des salles, qui devront être nettoyées et désinfectées tous les jours.

Y. N.