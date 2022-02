Météo-Tunisie : Pluies et températures en baisse cette nuit

Des pluies sont attendues cette nuit, dans la plupart des régions du pays, et particulièrement au nord et au centre, indique l’Institut national de la météorologie (INM), en précisant que les températures seront également en baisse.

Selon Mehrez Ghannouchi ingénieur principal à l’INM, la nuit sera froide avec des températures variant entre 1 et 5°C sur les hauteurs et entre 6 et 10°C ailleurs. A l’extrême sud, les température atteindront 19°C joute-t-il.

La nuit sera également marquée par des pluies, en particulier au nord et au centre du pays, alors que des pluies orageuses sont aussi attendues dans le sud, avec des vents qui souffleront forts dans tous le pays et très fort près des côtes, avec phénomènes de sable au sud.

Notons qu’à ce 1er jour du printemps, le froid et la pluie ont été au rendez-vous dans la plupart des régions, et il a même neigé sur les hauteurs au nord-ouest de la Tunisie, ainsi qu’ à Kasserine .

Y. N.