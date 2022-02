Tennis : Ons Jabeur reste dans le top 10, Malek Jaziri perd 4 places

La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur (27 ans), a conservé sa place de dixième du classement mondial WTA, dont une mise à jour a été publiée ce lundi 28 février 2022. En revanche, son compatriote Malek Jaziri (38 ans) a reculé de 4 places dans le classement ATP, par rapport à la semaine dernière, occupant désormais le 301e rang.

Jaziri paye ainsi ses échecs lors des deux derniers tournois ATP auxquels il a participé, à Doha puis à Dubaï.

Dans le haut du classement, un événement a eu lieu : plus de 18 ans après Andy Roddick, le 1er février 2004, un joueur non membre du « Big 4 » (Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray) a accédé à la place de numéro 1 mondial. il s’agit du Russe Daniil Medvedev. Le Serbe Djokovic et l’Allemand Alexander Zverev complètent le podium.

Chez les filles, l’Australienne Ashleigh Barty est toujours première, loin devant la Tchèque Barbora Krejcíková, qui avance d’un rang, et la Biélorusse Aryna Sabalenka qui recule d’une position.

C. B. Y.