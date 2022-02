Tunisie : Augmentation des prix des carburants à partir du 1er mars 2022

Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et celui du Commerce et du Développement ont annoncé, dans la soirée de ce lundi 28 février 2022, une hausse des prix des carburants.

Dans un communiqué conjoint, les ministères ont précisé les nouveaux tarifs, qui entrent en vigueur à partir du 1er mars 2022 à minuit, et ce, comme suit :

Sans plomb : 2220 millimes le litre (augmentation de 65 millimes);

Gasoil sans soufre : 1915 millimes le litre (+55 millimes);

Gasoil : 1705 millimes le litre (+50 millimes);

Sans plomb «super» : 2360 millimes le litre (+110 millimes);

Gasoil sans soufre «super» : 2100 millimes le litre (+100 millimes).

Rappelons que le 23 février courant, la ministre de l’Industrie Neïla Nouira Gongi avait déjà évoqué cette nouvelle augmentation, après celle décidée le 1er février, en indiquant que «la Tunisie n’est pas à l’abri, dans un contexte de hausse des cours mondiaux du pétrole»…

Y. N.