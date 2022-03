Adel Ltifi : «La consultation nationale est en voie d’échec total»

Tweet Share Messenger

Selon l’écrivain et historien Adel Ltifi, la consultation nationale, lancée par le président de la république, Kaïs Saïed, se dirige vers un échec total, comme le montre le nombre de participants.

«Par conséquent, si le président conçoit sa feuille de route sur la base d’une consultation ratée, elle sera forcément elle aussi ratée», a-t-il ajouté, lors d’une déclaration accordée à Mosaïque FM.

Ltifi a, par ailleurs, estimé que «les attentes de la Tunisie et les enjeux de cette phase vont au-delà des initiatives personnelles qui ont été formulées dans des pièces fermées, dont on ne sait rien», ajoutant que «les Tunisiens n’appartiennent à personne».

Evoquant son nouveau projet politique, «Takaddom», Ltifi a indiqué que celui-ci vise à se présenter à court terme comme une force active contre le plan du président de la république, critiquant, dans le même contexte, les dates électorales annoncées par ce dernier et leur ambiguïté, et affirmant qu’il refuse d’aller vers l’inconnu, se demandant avec quelle constitution et quels candidats, les élections auront lieu.

C. B. Y.