Retour du Festival international du Film des Droits de l’Homme à Tunis et dans les régions

La 7e édition du Festival international du Film des Droits de l’Homme (Human Screen Festival) se tiendra du 8 au 12 mars à Tunis, à Bizerte, à Hamman Sousse, à Kasserine, à Gabès et à Tozeur.

Par Fawz Benali

Le Human Screen Festival est organisé par l’Association Actif, il s’agit d’un rendez-vous cinématographique biennal, compétitif et engagé, mettant en avant des films d’auteur abordant des thématiques relatives aux droits de l’Homme.

Les droits des femmes et des groupes marginalisés

Après « Le monde se rebelle » (thème de la dernière édition de 2020), le festival a cette année pour thématique principale les droits des femmes et des groupes marginalisés.

Avec l’amélioration de la situation sanitaire en Tunisie après deux années marquée par le vide culturel suite à la propagation du Coronavirus (Covid-19), plusieurs festivals viennent d’annoncer leur grand retour, dont le Human Screen Festival, l’un des événements cinématographiques les plus importants en Tunisie, proposant au public toujours une programmation de qualité qui met en avant des films engagés, actuels et qui suscitent le débat et la réflexion.

Lancé en 2012 par le cinéaste Elyes Baccar, le Human Screen Festival est considéré comme le premier festival dédié aux droits de l’Homme en Afrique du Nord, où la liberté d’expression, l’échange et l’engagement ont toujours été les principes fondateurs de chaque édition.

Sous la direction de Rim Ben Mansour, le festival sortira encore une fois cette année de la capitale pour aller à la rencontre des régions. Une programmation éclatée qui aura lieu à Tunis (à la Cité de la Culture, au 4e Art et à l’Institut Français de Tunisie IFT), mais également à Bizerte, à Hammam Sousse, à Kasserine, à Gabès et à Tozeur.

Des films, des conférences, des hommages et des débats

L’ouverture aura lieu le mardi 8 mars à l’Opéra de Tunis et sera marquée par une performance musicale de Mortadha Ftiri, suivie d’une chorégraphie, puis de plusieurs hommages, notamment à l’actrice Dora Zarrouk, à l’actrice Amel Hedhili et à la cheffe costumière Lila Lakhoua.

La soirée d’ouverture sera aussi l’occasion de présenter les membres du jury et les films sélectionnés dans les différentes catégories de la compétition. Le film d’ouverture sera « Today is a beautiful day » en présence de la réalisatrice égyptienne Neveen Chalaby.

Tout au long des cinq jours de la compétition, le public aura rendez-vous avec des projections gratuites de films tunisiens et étrangers, mais également plusieurs conférences, ateliers, formations, expositions et rencontres autour de différentes thématiques relatives aux droits des femmes et des groupes marginalisés comme la discrimination et la violence subies par les femmes au travail, ou encore le rôle du cinéma dans l’intégration des groupes marginalisés.

La clôture aura lieu le samedi 12 mars à la Cité de la Culture où seront annoncés les films gagnants.

Le programme complet :

8 mars (Ouverture) à la Cité de la Culture : Performance musicale / Hommages : Présentation des membres du jury / film d’ouverture : « Today is a beautiful day » de Neveen Chalaby.

9 mars : Conférence : « Justice genre » : Les discriminations et les violences subies par les femmes au sein de leur famille, au travail et dans la société. / Exposition de l’ATFD / Projections au 4e Art et à l’IFT ;

10 mars : Conférence : Encourager le dialogue entre les acteurs de la culture / Warachat Actif (Promouvoir Les droits Humain et spécialement les droits des femmes à travers les films documentaires _ Partie théorique) / Formation Open Dialogue / Projections au 4e Art er à l’IFT ;

11 mars : Conférence (Le Cinéma au Service de l’Intégration des groupes marginalisés) / Warachat ACTIF Promouvoir Les droits Humain et spécialement les droits des femmes à travers les films documentaires (Partie Pratique – écriture des scénarios) / Projections au 4e Art et à l’IFT ;