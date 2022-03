Douar Hicher : La police saisit 3 tonnes de cuivre volé (Photos)

Tweet Share Messenger

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a annoncé ce mercredi 2 mars 2022, la saisie, dans un entrepôt illégal situé à Douar Hicher, de trois tonnes de cuivre volé par un réseau de trafiquants.

L’enquête menée par la police de Ksar Saïd suite à un vol de cuivre signalé par plusieurs entreprises publiques situées dans le Grand-Tunis, a permis de démanteler un réseau, dont les membres ont été arrêtés, ajoute la DGGN.







Les agents ont aussi saisi le véhicule utilisé par les suspects et ont également localisé l’entrepôt où ces derniers stockaient la marchandise et ont pu ainsi saisir 3 tonnes de cuivre volé, dont la valeur est estimée à plus de 300.000 dinars tunisiens.

Les suspects ont été placés en détention et l’enquête se poursuit.

Y. N.