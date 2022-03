ONU : La Tunisie vote pour la résolution exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine

La Tunisie a voté en faveur de la résolution adoptée, ce mercredi 2 mars 2022, par l’Assemblée générale des Nations unies lors de sa 11e session d’urgence. Le texte exigeant le retrait des forces russes de l’Ukraine a été adopté par 141 votes pour, 5 contre (Russie, Bélarus, Erythrée, Corée du Nord et Syrie) et 35 abstentions.

C’est ce qu’indique le ministère des Affaires étrangères en précisant que la Tunisie a réaffirmé son attachement à la paix et au dialogue estimant que la solution militaire n’a jamais prouvé son efficacité et en indiquant que les pays signataires appellent ainsi à la cessation des opérations militaires en Ukraine afin de protéger des vies et créer les conditions d’une solution pacifique er permanente à cette crise.

«La crise actuelle en Ukraine survient à un moment où le monde se prépare à se remettre des répercussions de la pandémie de la Covid et à établir une nouvelle phase basée sur la coopération, la solidarité et l’engagement dans la promotion de l’action et la réalisation des objectifs communs», lit-on dans le communiqué du MAE tunisien, qui souligne aussi «que le monde peut pas supporter davantage de crises de cette ampleur et de cette gravité».

De son côté l’ONU a publié un communiqué en affirmant que la résolution adoptée par l’Assemblée générale « réaffirme son engagement envers la souveraineté, l’indépendance, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, s’étendant à ses eaux territoriales ».

Elle « déplore dans les termes les plus énergiques l’agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en violation du paragraphe 4 de l’Article 2 de la Charte » des Nations Unies et « exige que la Fédération de Russie cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine et s’abstienne de tout nouveau recours illicite à la menace ou à l’emploi de la force contre tout État Membre ».

L’Assemblée générale « exige également que la Fédération de Russie retire immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ».

Y. N.