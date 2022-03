Tunisie : Décès du réalisateur et musicien Néjib Belhedi

Le réalisateur et musicien Néjib Belhedi est décédé ce mercredi 2 mars 2022, annonce Elyes Jarraya Directeur de communication à la télévision tunisienne.

La télévision tunisienne, , où le défunt a travaillé durant des années, a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux collègues de Néjib Belhedi, qui est également l’époux de l’icône de Radio Tunis Chaîne Internationale (RTCI), notre collègue Donia Chaouch.

«Au revoir mon Amour.

Je serai forte comme tu me l’as appris .

Je sais que tu continueras de veiller sur Maya et moi et de nous protéger comme tu l’as toujours fait .

Repose en paix je t’aime», a-t-elle posté sur Facebook.

En cette douloureuse circonstance, l’équipe de Kapitalis présente ses condoléances les plus attristées à toute la famille du regretté artiste et en particulier à notre collègue Donia Chaouch.

Y. N.