Tunisie Telecom reste en tête en termes de débit Internet Mobile

Tweet Share Messenger

Le Baromètre des connexions Internet mobiles en Tunisie réalisé par société lyonnaise nPerf, indépendante des opérateurs de télécommunications, conclut que Tunisie Telecom reste en tête des opérateurs en 2021.

Cette étude repose sur les tests réalisés par les utilisateurs de l’application mobile nPerf disponible sur iOS et Android. Au cours de l’année 2021, les utilisateurs de l’application nPerf ont réalisé 37 073 tests en Tunisie. Il en ressort que Tunisie Télécom réédite pour l’année 2021 sa victoire sur l’Internet mobile tunisien.

Grâce à son indéniable avance sur les débits descendant et ascendant, ainsi que sur la latence, l’opérateur historique devance ses adversaires pour la troisième fois consécutive dans le baromètre annuel nPerf.

«Le gagnant est ainsi confortablement installé à plus de 10Mb/s de distance devant le deuxième classé, Orange. Ces deux opérateurs proposent chacun presque 4 Mb/sde plus que l’année précédente et rattrapent ainsi les dégâts indirectement causés par la pandémie», souligne l’étude. Et ajoute : «De son côté, Ooredoo, qui avait accusé ce coup très lourdement, voit son débit descendant bondir en 2021 pour revenir à ses niveaux de 2019 : il triple et passe de 6 à 17 Mb/s, finissant par talonner Orange.»

nPerf est une société lyonnaise qui vise à permettre aux utilisateurs de mesurer eux-mêmes la qualité des réseaux Internet fixes et mobiles ainsi que d’aider les opérateurs à améliorer leur réseau.