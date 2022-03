« Door Wahdek » une application de visite guidée de la ville de Tunis

Une nouvelle application baptisée « Door Wahdek » vient d’être lancée proposant des visites autoguidées à la Médina et au Centre-ville de Tunis.

Le Collectif Créatif Tunis et le programme Tfanen _ Tunisie Créative viennent d’annoncer le lancement d’une application qui servira de guide dans la Médina de Tunis et plus généralement au Centre-ville de la capitale.

Deux premières visites sont prévues pour les vendredi 4 et samedi 5 mars à partir du Dar El Collectif à la rue du Pacha à la Médina de Tunis. Ces tours urbains autoguidés par l’application Door Wahdek, seront accompagnés par un guide facilitateur afin d’initier les utilisateurs à l’usage de l’application. Elles seront également ponctuées de pauses gourmandes et dégustation de mets variés, annoncent les organisateurs de l’événement.

Lancé en avril 2016, le Collectif Créatif est un groupement d’acteurs culturels qui s’intéresse aux activités créatives dans leurs formes diverses et variées. Il ‘est associé autour de ce projet à Tfanen _ Tunisie Créative, un programme d’appui au secteur culturel tunisien, financé par l’Union Européenne.

F.B