Gabès : 16 ans de prison à l’encontre d’un ancien gouverneur

Tweet Share Messenger

Un ancien gouverneur de Gabès a été condamné, par coutumace, à 16 ans de prison et à près de 140.000 dinars, par le Tribunal de première instance de Gabès, pour corruption et abus de pouvoir par un fonctionnaire public dans l’intention d’obtenir un avantage.

C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du tribunal, Mohamed Karray, expliquant que l’ancien gouverneur, qui est en fuite, a été jugé coupable dans deux affaires : dans la première, il a été condamné à 8 ans de prison et à une amende de 110.318 dinars, et dans la seconde, il a été condamné à 8 ans de prison et une amende de 29.965 dinars.

C. B. Y.