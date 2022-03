Journée internationale des Droits des Femmes : Hommage à Gisèle Halimi à l’IFT

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise une rencontre-débat en hommage à l’avocate et militante franco-tunisienne Gisèle Halimi dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des Droits des Femmes.

L’auditorium de l’IFT accueillera le lundi 7 mars une rencontre-débat autour de la carrière et de l’œuvre de l’avocate, militante féministe et femme politique franco-tunisienne Gisèle Halimi (1927 – 2020), et ce à l’occasion de la sortie mondiale des traductions en langue arabe de ses ouvrages « Avocate irrespectueuse » (Plon, 2002) et « Une farouche liberté » (Grasset, 2020), coécrit avec Annick Cojean.

L’événement s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des Droits des Femmes (8 mars) et sera l’occasion de revenir sur l’incroyable parcours de Gisèle Halimi qui a farouchement défendu la cause des femmes, notamment dans le combat pour le droit à l’avortement.

Plusieurs personnalités prendront part à cet événement comme l’avocate Bochra Belhaj Hamida, l’historienne Karima Dirèche, la présidente de l’Association des Avocats franco-tunisiens Samia Maktouf, l’éditeur et libraire Habib Zoghbi …

F.B