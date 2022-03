Femmedina : des espaces publics inclusifs à la municipalité de Tunis

Dans le cadre du projet Femmedina, qui vise à réhabiliter et dynamiser les espaces publics dans la partie historique de Tunis, à travers un processus élargi de participation des femmes et des citoyens, la Municipalité de Tunis inaugure, mercredi 9 mars 2022, à l’Hôtel de Ville de Tunis, des espaces publics inclusifs.

L’inauguration de ces espaces publics créés par et pour les femmes de la Médina, en collaboration avec l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et Cities Alliance (UNOPS), réunira la maire de Tunis Souad Abderrahim, la chargée d’affaires à l’ambassade des États-Unis en Tunisie Natasha Franceschi, les membres du conseil municipal, des représentants des autorités locales, des membres des communautés et d’organisations de femmes et des femmes fréquentant la Médina.

Femmedina est un projet de 18 mois financé par l’USAID et mis en œuvre par Cities Alliance et la

municipalité de Tunis. L’espace Femmedina vise, travers un processus participatif, à recueillir les voix, les expériences et les attentes des femmes de la médina.

Le processus comprend des ateliers, une cartographie de l’espace et une enquête auprès de plus de 120 répondants, ainsi qu’une analyse des données recueillies sur l’utilisation et l’activité des espaces publics.

Ce processus participatif a servi de base à la réhabilitation et au développement des espaces publics inclusifs.