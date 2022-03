Ukraine : Nouveau vol de rapatriement des Tunisiens (Ministère des Affaires étrangères)

Tweet Share Messenger

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé dans la soirée de ce samedi 5 mars 2022, qu’un nouveau vol sera organisée demain, pour rapatrier les Tunisiens bloqués en Ukraine.

Dans son communiqué, le ministère précise que les Tunisiens seront rapatriés depuis les aéroports de Bucarest en Roumanie et de Cracovie en Pologne.

Les ressortissants tunisiens qui ont été accueillis en Pologne et en Roumanie peuvent appeler les numéros suivants : L’ambassade de Tunisie à Varsovie (+48506753463 et +48516645412) et l’ambassade de Tunisie à Bucarest (+40759808344), ajoute encore le communiqué.

Y. N.