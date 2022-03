Journée internationale des Droits des Femmes : Parcours de femmes tunisiennes à l’IFT

L’Institut Français de Tunisie (IFT) organise une série de rencontres du 7 au 11 mars autour de parcours inspirants de femmes tunisiennes, et ce, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des Femmes.

Un programme riche et varié dédié à la Journée mondiale des droits des femmes (8 mars) démarre dès aujourd’hui à l’IFT autour de la littérature, de la musique, du cinéma et du militantisme féministe.

L’événement sera inauguré ce soir à l’auditorium de l’IFT avec une rencontre-débat autour de la question « Pourquoi traduire Gisèle Halimi en langue arabe ? » à l’occasion de la sortie mondiale des traductions en langue arabe de ses deux ouvrages « Avocate irrespectueuse » et « Une farouche liberté ». Plusieurs personnalités prendront part à cette rencontre organisée en partenariat avec La Maison du Livre.

Le programme se poursuivra demain avec des projections et des tables rondes autour de la question de l’entrepreneuriat féminin dans le monde du cinéma dans le cadre du projet « Cinéma au féminin » qui vise à sensibiliser les femmes tunisiennes, et notamment les jeunes femmes issues de milieux défavorisés, au cinéma, tout en leur offrant des perspectives professionnelles, ainsi qu’à leur permettre de défendre et exprimer leurs intérêts et leurs expériences de manière subjective, indépendante et autonome.

Au programme également une première séance du séminaire organisé par l’IRMC « Féminismes et militantisme au Maghreb » qui se tiendra à la Médiathèque de l’IFT, ainsi qu’un débat autour de la question « L’égalité femmes hommes aujourd’hui pour un avenir durable et inclusif » organisé par La délégation de l’Union Européenne en Tunisie, l’Institut français de Tunisie (IFT) et l’Agence Italienne pour la Coopération au développement en Tunisie (AICS).

La chanteuse et musicienne Badiaa Bouhrizi donnera également un concert gratuit le 8 mars à la cours de l’IFT ; elle sera en duo avec Paco dans le cadre du « Kahrumusiqa project ».

