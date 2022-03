Tunisie : La Steg améliore le recouvrement des impayés auprès de ses clients privés

Tweet Share Messenger

Les dettes de la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (Steg) auprès de ses clients ont baissé de 5% en une année, passant de 2,377 millions de dinars tunisiens (MDT) en janvier 2021 à 2,281 MDT en janvier 2022.

Le directeur des relations avec le citoyen à la Steg, Mounir Ghabri, a expliqué dans une déclaration à la Tap, que cette baisse est due aux efforts déployés par les salariés de l’entreprise et à une certaine prise de conscience d’un grand nombre de clients qui ont bien voulu payer leurs factures, en plus des mécanismes modernes de paiement à distance mis en place par l’entreprise pour éviter les files d’attente dans les différentes régions.

Le responsable a précisé que les dettes de l’entreprise auprès des clients du réseau basse tension (résidentiels et petits commerces) sont estimées à 1.018 MDT contre 122 MDT pour les industriels et groupements hydrauliques, 535 MDT pour les entreprises publiques, 358 MDT pour les administrations publiques et 148 MDT pour les collectivités territoriales.

M. Ghabri a précisé que la société envisageait l’organisation d’une campagne nationale pour encourager ses clients à payer leurs factures.