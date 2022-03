Tunisie-Présidence : Composition des Conseils supérieurs provisoires de la Magistrature (Vidéo)

Lors d’une cérémonie présidée par le chef de l’Etat Kaïs Saïed au Palais de Carthage, les nouveaux membres des conseils provisoires de la magistrature judiciaire, administrative et financière ont prêté serment ce lundi 7 mars 2022.

Cette cérémonie a été organisée au lendemain de la publication du décret présidentiel n°11 paru, hier, dans le Jort, une décision qualifiée «d’historique », par le président Saïed, estimant que cette démarche permettra «de réaliser l’indépendance effective de la Magistrature».

Composition des conseils supérieurs de la magistrature :

Conseil provisoire de la magistrature judiciaire :

Moncef Kchaou, premier président de la Cour de Cassation : premier président;

Fethi Aroum, procureur général de l’Etat auprès de la Cour de cassation : vice-président;

Imed Darouich, procureur général de l’Etat, directeur des services judiciaires : rapporteur;

Ahmed Hafi, président du tribunal foncier : membre;

Chadia Belhaj Brahim, magistrate judiciaire (retraité) :membre;

Nejla Boulila, magistrat judiciaire, (retraité) : membre;

Chadia Safi, magistrat judiciaire (retraité) : membre.

Conseil provisoire de la justice administrative :

Mehdi Grissiaâ : premier président du tribunal administratif;

Samira Guiza : la présidente la plus ancienne de la chambre de cassation: vice-présidente;

Salwa Grira : délégué général de l’Etat le plus ancien: rapporteur;

Neïla Kallal : présidente de la chambre d’appel la plus ancienne: membre;

Trois magistrats à la retraite de la justice administrative : Jalila Madouri, Nabiha Maktouf Chaïbi, et Mustapha Bahia.

Conseil provisoire de la justice financière :

Néjib Gtari : premier président de la Cour des comptes;

Noureddine Zaouali, procureur général de l’Etat: vice-président:

Hatem Snini : substitut du premier président de la cour des comptes : rapporteur;

Salwa Ben Ouali Attia : président de la chambre d’appel la plus ancienne: membre;

Trois magistrats financiers retraités : Jilani Chebbah, Hassine jouili et Hend Gongi.

