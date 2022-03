Tunisie : Salah Essayel se félicite de la réussite de l’emprunt national

Le président du Conseil du marché financier (CMF), Salah Essayel, a affirmé que le taux de souscription à la première tranche de l’emprunt national a dépassé 150%, ce qui indique que cette opération est un investissement rentable, moins risqué pour l’investisseur et présente un grand avantage pour les finances publiques qui cherchent à mobiliser les ressources du marché intérieur au plus bas coût et loin des problèmes liés au taux de change.

Selon Maher Zouari, directeur général de Tunisie Clearing, cité par l’agence Tap, structure chargée de la tenue des registres des souscripteurs à la première tranche de l’emprunt national, le total des engagements collectés a atteint 530 millions de dinars tunisiens (MDT).

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le lundi 7 mars 2022, en marge d’une conférence de presse au siège de la Bourse de Tunis, Salah Essayel a ajouté que les demandes de souscription à l’emprunt obligataire sont un indicateur très positif pour le marché financier, d’autant plus que la Tunisie cherche aujourd’hui à ouvrir un marché secondaire développé pour la dette publique nationale, ce qui facilitera aux spécialistes des bons du trésor la recherche de nouvelles ressources financières pour soutenir les finances de l’Etat avec le moins de risques que ceux encourus par l’endettement extérieur.

Le plus important, aujourd’hui, c’est de permettre aux intermédiaires en bourse de mobiliser davantage de fonds avec une dette facile à vendre aux investisseurs, a encore estimé M. Essayel.

I. B.