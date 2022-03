Pour une stratégie d’alimentation durable en Tunisie

L’Association tunisienne des grandes écoles (Atuge), à travers son club Atuge durable, organise un débat sur le thème «Quel avenir pour un système alimentaire durable?» sur 2 panels, le 9 mars 2022, de 14H à 17H30, à l’Auditorium de l’Institut national agronomique de Tunisie (Inat). L’objectif du débat est d’identifier des pistes d’actions pour un système alimentaire durable, en se focalisant sur trois maillons du système alimentaire, à savoir la consommation, la production et la transformation.

L’alimentation est, on le sait, l’un des enjeux majeurs de notre siècle, avec le doublement prévu des besoins alimentaires à l’horizon 2050 lié à la hausse démographique mondiale et aux évolutions des régimes alimentaires, dans un contexte de changement climatique et de réduction nécessaire de l’empreinte écologique humaine.

Selon une étude récente, toute la chaîne alimentaire mondiale pèse pour un tiers des émissions de CO2.

La crise Covid ainsi que les tensions actuelles sur les marchés mondiaux des produits agricoles ont démontré l’importance de l’accès à une alimentation saine et locale afin d’assurer la sécurité alimentaire de notre pays.

Les défis liés aux changements climatiques, à la surexploitation et dégradation des ressources naturelles, à l’exode rural, aux problèmes de malnutrition ou d’obésité chez nos jeunes, nous Prennent part aux deux débats, autour des deux modératrices, Yousser Hamza, responsable du Club Atuge TUGE Durable, et Amel Jrad, consultante indépendante en environnement et développement durable, Phillipe Ankers, représentant en Tunisie de la FAO, coordinateur du Bureau sous régional pour l’Afrique du Nord, Sonia Mlayah Hamzaoui, chargée de collections et de recherches, docteur en sociologie de l’alimentation et nutritionniste, Leila Ben Gacem, conseillère au programme The Futures Lab by New Silk Roads, Nesrine Chemkhi, Ceo de Startup ElFoodLab, Leith Ben Becher, fondateur du Synagri et président d’honneur de l’Association pour l’agriculture durable, Chaker Slaymi, membre du bureau de Unobio, Union nationale des opérateurs de la filière bio, Hend Hajri, Qesh & Opex, manager chez CSM-Gias, Yasser Bououd, Ceo and Founder de la Startup Ezzayra,

