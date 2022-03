Spéculation : Des tonnes de produits alimentaires saisies dans le Grand-Tunis

Dans le cadre de la lutte nationale contre la spéculation, plusieurs descentes ont été effectuées dans des entrepôts illégaux situés dans le Grand-Tunis, où les agents de la police nationale ont saisi des tonnes de produits alimentaires.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précise dans un communiqué publié ce mardi 8 mars 2022, que la marchandise saisie a été confiée au services du ministère du Commerce et que la justice a autorisé l’ouverture de plusieurs informations judiciaires.

Dans son communiqué la DGSN indique que les descentes effectuées au Bardo ont permis la saisie de 300 kg de riz, 400 kg de semoules et de 50kg de farine, alors que celles effectuées à Bab Mnara et au centre-ville de Tunis, ont permis de saisir 7 tonnes de pâtes alimentaires, 4 tonnes de couscous, 2 tonnes de chorba et 1 tonne de sucre.

La même source a ajouté que les agents ont également saisi 3 tonnes de tomates ( en boîtes de conserve), ainsi que des bouteilles d’eau minérale et de boisson gazeuse, dont la valeur est estimée à 120.000 dinars.

Y. N.