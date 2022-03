Tunisie : Premières photos de Bhiri après sa sortie de l’hôpital

Tweet Share Messenger

Samir Dilou a publié, ce soir, des photos du dirigeant Ennahdha Noureddine Bhiri, les premières après sa sortie de l’hôpital, suite à la levée de la résidence surveillée, à laquelle il était soumis depuis le 31 décembre dernier.

Dans un post publié, dans la soirée de ce lundi 7 mars 2022, sur sa page Facebook, Samir Dilou membre du comité de défense du dirigeant Ennahdha et ancien ministre de la Justice, a repris la phrase du communiqué du ministère de l’Intérieur, qui a qualifié l’état de santé de son client, de «normale» … une manière de contredire cette information d’autant que Bhiri est méconnaissable sur la première photo publiée par son avocat. Sur les deux autres qui ont suivi, il semble cependant moins fatigué.





On rappellera que depuis qu’il a été placé en résidence surveillée, le 31 décembre 2021; pour suspicion de liens dans une affaire à caractère terroriste, Noureddine Bhiri, aurait entamé une grève de la faim sauvage, refusant, selon le parti islamiste Ennahdha, de se nourrir et de prendre ses médicaments alors qu’il souffre de maladies chroniques et a donc été admis à l’hôpital Bougatfa de Bizerte, et ce «durant les 65 jours de détention forcée», selon les termes du parti de Ghannouchi.

Notons aussi que le ministère de l’Intérieur, qui a annoncé, la levée de cette mesure, a précisé que cette décision coïncide avec la mise en place du Conseil de la magistrature provisoire, et vise à permettre à la justice d’entreprendre les procédures judiciaires l’encontre de Bhiri, sachant que l’assignation à résidence a également été levée pour Fathi Baldi, le cadre sécuritaire liée dans la même affaire.

Y. N.