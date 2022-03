A la Cité des Sciences de Tunis : Genre, digitalisation et changement climatique

A l’occasion de la Journée internationale des femmes, un événement se tiendra les 11 et 12 mars 2022 à la Cité des Sciences de Tunis, qui se propose, à la fois, de présenter des expériences comparées, des initiatives de jeunes et de femmes et de réunir des acteurs de la société civile, acteurs publics et médias sur les thématiques genre, digitalisation, et changement climatique.

L’événement intitulé «Genre et changement climatique: opportunités pour l’investissement et renforcement de la résilience» est organisé par Onu Femmes en partenariat avec le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées avec l’appui de l’OIT, les ambassades de Finlande, du Canada, et de Suède.

«L’égalité des genres aujourd’hui pour un avenir durable», tel est le thème international retenu cette année pour la Journée internationale des femmes qui se déroule dans un monde qui tente de surmonter l’impact de la pandémie de Covid-19 et de se concentrer à nouveau sur d’autres problèmes mondiaux urgents et critiques, tels que le changement climatique.

Changement pour un avenir plus durable

Dans le cadre de l’action sur le changement climatique dans la sphère politique et publique, renforcée par la COP26, cette édition reconnaîtra et célébrera la contribution des femmes et des filles du monde entier, celles qui mènent le changement pour un avenir plus durable et plus résistant au changement climatique.

La Tunisie joue un rôle important dans la Coalition d’action – Technologie et Innovation de la campagne quinquennale Génération Égalité d’Onu Femmes qui promeut les droits des femmes et des filles dans le monde. L’objectif est d’accélérer en particulier les objectifs d’égalité des genres qui ont souffert d’un développement mondial lent.

La participation de la Tunisie reflète à la fois l’importance de l’innovation et des technologies numériques dans la promotion de l’égalité des genres et les défis qui empêchent les femmes et les filles d’avoir accès à un espace numérique ouvert et sûr pour toutes et tous.

Les femmes et les filles sont plus touchées par les problèmes numériques et climatiques, mais en même temps, elles sont des agents de changement et des leaders puissantes et devraient être impliquées dans des initiatives durables.