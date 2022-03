Nabeul : Arrestation d’un Algérien, à la tête d’un réseau international de trafic et d’escroquerie (Photos)

La police judiciaire de Nabeul a arrêté un Algérien, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international et qui est à la tête d’un réseau de trafic et d’escroquerie prétendant notamment pouvoir faciliter l’obtention de visas Schengen. Douze passeports Tunisiens et 67 tampons de sociétés, ainsi que de la drogue ont notamment été saisis chez le suspect.

Sous couvert d’une société internationale de services, le suspect prétendait à ses victimes qu’il pouvait les aider à obtenir des visas avec des contrats de travail, en assurant que «ses connaissances à l’étranger allaient s’occuper du reste», indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), dans un communiqué publié ce mercredi 9 mars 2022.













L’escroc (T. A. S) qui a pris la fuite de l’Algérie après avoir été démasqué et où il fait l’objet d’un mandat d’amener avec l’un de ses complices (F. H.), s’est caché en Tunisie, où il a poursuivi son trafic. Il opérait désormais entre Tunis et Nabeul, et demandait à ses victimes une somme variant entre 7.000 et 12.000 dinars tunisiens, avant de finir par «disparaître»…

L’opération menée, hier, par la police judiciaire a également permis l’arrestation du gérant de ladite société de services, ainsi que du chauffeur, et les agents ont pu saisir 12 passeports Tunisiens, 67 tampons de sociétés, 80 dossiers de candidats à la migration, des dizaines de reçus, des documents légalisés falsifiés, un scanner, 4 ordinateurs et des chèques bancaires, ainsi que de la drogue.

Les trois suspects ont été placés en détention, sur ordre du ministère public, et l’enquête se poursuit ajoute la

DGSN.

