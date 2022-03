Ukraine : Évacuation de Tunisiens bloqués à Soumy

Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que des Tunisiens qui étaient bloqués dans la ville de Soumy, dans le nord-est de l’Ukraine visée par des frappes aériennes russes, ont été évacués et pourront être accueillis, d’ici sous peu, par l’ambassade de Varsovie.

«Cette évacuation a été possible, grâce à la conjugaison de tous les efforts, et la coordination entre les représentants de la communauté tunisienne, les pays frères et amis et les organisations de secours», indique le ministère, en ajoutant que les Tunisiens évacués (dont le nombre n’a pas été précisé) seront accueillis «dans les prochaines heures au niveau des frontières ukrainiennes, par notre ambassade de Varsovie ».





La même source a rappelé que des diplomates tunisiens ont accueilli, à l’aube de ce mercredi, deux Tunisiens, en provenance de Soumy, dans une précédente opération d’évacuation, tout en réaffirmant son engagement à poursuivre ses efforts pour rapatrier les Tunisiens qui se trouvent encore dans ce pays en guerre, notamment ceux bloqués à Kherson près de la péninsule de Crimée et où l’armée russe a annoncé mercredi matin s’être emparée de la ville portuaire après plusieurs bombardements, ou encore à Zaporijia sachant qu’un accord conclu avec les Russes doit permettre la mise en place de six couloirs humanitaires pour permettre l’évacuation de civils.

Y. N.