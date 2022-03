«Communion» de Nejib Belkadhi remporte le Grand Prix au Festival du Film africain de Louxor (Vidéo)

Le film tunisien « Communion » de Nejib Belkadhi a remporté le Grand Prix du Nil qui porte le nom de l’acteur Mahmoud Abdelaziz au Festival du Film africain de Louxor (Luxor african Film Festival) qui se tient depuis le 4 mars en Égypte.

C’est le réalisateur lui même qui a annoncé la bonne nouvelle, via sa page Facebook, ce soir, jeudi 10 mars 2022, sachant qu’il joue également aux côtés de l’actrice Souhir Ben Amaradans son nouveau film «Communion», produit par Imed Marzouk.

Après une première mondiale au Red Sea International Film Festival, « Communion », qui a obtenu, en octobre 2020 trois prix de soutien au Malmö Arab Film Festival (aide à l’étalonnage -Mosaic TV – Belgique-, aide au mixage -Leyth Production – Tunisie et une aide à la distribution – MAD Solutions – Égypte-)), est sorti dans les salles tunisiennes le 15 décembre dernier, sachant que Propaganda Productions a annoncé hier la sélection du film au New York Cinema Independent Awards.

Synopsis: Un couple, un chat, un virus. Durant le confinement, Sara travaille chez elle dans le secteur humanitaire pour aider les personnes en détresse durant la crise du Covid-19. Son mari Kais, psychotique, se trouve sans médicaments, en pénurie. De là commence une longue et dure descente aux enfers alors que la nature reprend ses droits et l’air devient plus pure et respirable…

Y. N.