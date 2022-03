Tunis : Arrestation de trois takfiristes en lien avec des terroristes à l’étranger

La police de Tunis a arrêté trois takfiristes en lien avec des terroristes situés à l’étranger, notamment dans les zones de conflits. Ils ont été placés en détention et l’enquête se poursuit.

Selon le Syndicat de la sûreté nationale, un premier suspect connu des services de police et qui a déjà purgé une peine de prison pour des activités d’extrémisme religieux en 2014, a été arrêté, hier, mercredi 9 mars 2022, sachant que ce dernier est en contact avec une terroriste tunisienne se trouvant en Syrie.

Suite à cette arrestation , la police a effectué une descente dans une maison située au centre-ville de Tunis qui a permis d’interpeller deux autres takfiriste, membres de ce même groupe et qui avaient notamment été chargés d’embrigader des jeunes et de faire l’apologie du jihad, ajoute la même source, en affirmant que le ministère public a ordonné la mise en détention des trois suspects et la poursuite de l’enquête.

Y. N.