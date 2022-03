Tunisie – Salon de l’entrepreneuriat Riyeda : Une session sur l’hypnose et l’autohypnose, animée par Leila Zouiten

Séduite depuis près de 10 ans par le monde du développement personnel et toutes les thématiques qui s’y rattachent, comme la PNL et la communication non violente, Leila Zouiten, coach professionnelle certifiée RNCP et praticienne en hypnose, sera présente sur la scène du salon de l’entrepreneuriat Riyeda, le 16 mars 2022.

Leila Zouiten animera une session sous le thème «Hypnose et autohypnose, quel apport pour le quotidien de l’entrepreneur ?».

Le 9ème salon de l’entrepreneuriat Riyeda, se déroulera les 15 et 16 mars 2022 en mode hybride, à la Cité de la culture de Tunis, ainsi qu’en ligne sur «Riyeda Event Platform».