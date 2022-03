Chirurgie esthétique : Droit de réponse de Health Travel Tunisie

Kapitalis a reçu de la directrice générale de Health Travel Tunisie, Hallan Khenissi, le droit de réponse reproduit ci-dessous à la publication, le 8 mars 2022, d’un article intitulé: «Tunisie – Chirurgie esthétique : «Une Française paie cher le prix de l’incompétence médicale».

«Madame, monsieur le directeur du magasine Kapitalis,

Nous comprenons l’intérêt que vous portez à cette histoire. Nous souhaitons aussi nous défendre et rétablir la vérité , il est utile d’écouter les deux versions avant de porter des jugements basés sur des rumeurs.

N’hésitez pas à lire cet article jusqu’au bout, dans ce dernier nous exposons au grand jour toutes les preuves afin de vous montrer que cette personne nous porte préjudice et avance des propos diffamatoires.

Margaux, qui n’est absolument pas celle que vous croyez, vous aller tomber des nues quand vous allez découvrir le vrai visage de cette jeune femme qui vous a tous pris en pitié.

Nous avons des vidéos , des photos et des témoignages de ses proches qui prouvent que le seul but de cette femme depuis le départ est DE SE FAIRE REMBOURSER UNE OPÉRATION CHIRURGICALE.

Margaux, qui nous a contacté au mois de mars 2020 pour faire un devis en vue d’une opération de chirurgie esthétique, une femme angoissée, toujours stressée et indécise pendant la phase pré-opératoire, on a fait tout notre possible pour la rassurer, la mettre en confiance et la conseiller, on était toujours patients et à l’écoute de ses moindres caprices.

On l’a informée de toutes les consignes pré-opératoires pour le bon déroulement de son opération et pour éviter tout risque de complication et surtout l’arrêt obligatoire du tabac 1 mois avant l’acte.

Malheureusement, elle n’a pas suivi le protocole et a continué de fumer, au cours et après l’opération, et elle l’a même affirmé alors que ceci lui a été formellement INTERDIT car cela rend la cicatrisation très compliquée! De plus, elle a mangé juste avant l’opération et a omis de nous en informer alors que c’est strictement interdit.

*Les opérations que Margaux a subi sont un réel succès. Nous n’avons aucun retour, à ce jour, de médecin attestant que les opérations qu’elle a subi sont ratées d’ailleurs ces photos avant/après sont impressionnantes. De plus elle nous a avoué qu’elle était heureuse et que les infirmières en France étaient impressionnées du résultat et de la cicatrice. Quelques semaines plus tard, Margaux a eu des désunions au niveau de la cicatrice de l’abdominoplastie, on a essayé de gérer, on lui a fourni le traitement nécessaire.

Une opération, si minime soit-elle, entraîne toujours un risque. Malgré toutes les précautions entourant un acte chirurgical, et même en s’attachant à contrôler les moindres détails, le risque de complication majeure exceptionnelle n’est jamais nul. Le fait de vous en informer ne les rend pas plus fréquentes. Que vous soyez en Tunisie, en France ou aux Etats Unis, le risque est le même lorsqu’on a recours à une opération chirurgicale.

Madame Hallan Khenissi et Docteur Ben Rhouma ont assuré son suivi post-opératoire, dans un groupe Whatsapp, sauf que Margaux n’était pas patiente, elle a commencé à s’acharner sur nous dans les réseaux sociaux et a préféré recourir à la justice 20 jours après les opérations et a contacté la banque pour effectuer le remboursement, d’ailleurs c’est son comportement habituel et récurrent selon l’une de ses meilleures amies, Sarah!

Tout ceci a été fait en compagnie de cette dernière avec qui elle est venue se faire opérer (elle a parlé d’elle dans sa plainte). Sarah, très satisfaite de son résultat, a été très à l’écoute du protocole demandé, mais Margaux PAS DU TOUT.

Il ne faut pas être compatissant avec une femme que vous ne connaissez pas par contre sa meilleure amie Sarah (avec qui Margaux admet être venue en Tunisie), n’a pas souhaité PARTICIPER à cette mascarade ! Sarah a un cœur bon et juste et a réellement parlé de ce qui s’est passé, il ne faut pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux.

Si Margaux estime aujourd’hui que les opérations n’ont pas réussi, et si le suivi post-opératoire n’a pas été fait c’est uniquement de sa faute. En effet, elle a bloqué l’équipe de Health Travel sur whastapp et facebook ainsi que son amie Sarah et le docteur. Nous sommes des professionnels, Margaux n’a respecté aucune des consignes du médecin (arrêt du tabac et ne pas manger avant l’opération, respect des règles d’hygiène post opératoire).

Pour notre agence Health Travel, une agence professionnelle de renom, la santé de nos patientes est primordiale pour nous c’est notre seule et unique préoccupation, c’est notre ligne de mire. Cette agence gérée par madame Hallan Khenissi, une personne professionnelle, humaine et soucieuse du moindre détail en ce qui concerne son travail, elle fait de son mieux pour satisfaire ses patientes, nous avons un taux de satisfaction très élevé et nous assurons toujours le suivi post-opératoire de nos patientes et ce avec l’appui et le témoignage toujours gratifiant et bienveillant de nos patientes qui sont toutes ravies et reconnaissantes après les opérations».

Réponse de la rédaction :

Nous avons publié le droit de réponse de Health Travel par acquit de conscience et par respect du droit de cette société, mais notre rôle n’est pas de prendre position pour une partie ou une autre. Nous avons rapporté les faits tels que présentés par les deux parties. C’est aux lecteurs de se faire leur propre opinion et à la justice, disposant de tous les éléments, de trancher ce conflit.